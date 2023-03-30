Ev eşyalarına haciz tarih oldu! Yargı paketi TBMM’de yasalaştı

Yasaya göre 10 yıl ya da daha az hapis cezasına çarptırılan kadın hükümlünün engeli nedeniyle bakıma muhtaç ya da ağır hasta 18 yaş altında çocukları varsa cezasının infazı bir yıl ertelenecek. Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek.