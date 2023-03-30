Ev eşyalarına haciz tarih oldu! Yargı paketi TBMM'de yasalaştı
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile evdeki buzdolabından ütüye kadar ev eşyalarına haciz konmasının önü kapandı. Ailedekilerin cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerine de el konulamayacak.
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, önceki gün yargı paketini ele alıp kabul etti. Yasa şu değişiklikleri içeriyor:
ANNELER ÇOCUKLARININ YANINA GİDİYOR
Kamuoyunun uzun süredir beklediği düzenleme hayata geçti. Cezaevinde bulunan ve çocukları ağır hasta olan anne hükümlülerin infazı ertelenecek.
Yasaya göre 10 yıl ya da daha az hapis cezasına çarptırılan kadın hükümlünün engeli nedeniyle bakıma muhtaç ya da ağır hasta 18 yaş altında çocukları varsa cezasının infazı bir yıl ertelenecek. Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek.
EV EŞYALARI HACZEDİLEMEYECEK
Çamaşır, buzdolabı gibi ev eşyaları haczedilemeyecek. Ayrıca aile bireylerine ait bilgisayar ve cep telefonları için de aynı kural geçerli olacak. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamayacak.
UYUŞTURUCU KULLANANA REHABİLİTASYON
Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçunu işleyenlerin cezaları yarısı oranında artırılacak. Uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunanlar için tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma zorunlu olacak.
BARO KESENEĞİ ALINMAYACAK
Mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro keseneği alınmayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Silivri Çekilişi Canlı Yayın 30 Mart | Silivri, Çatalca 2+1, 3+1 daire Hak sahipleri Asil ve Yedek İsim Listesi! TOKİ kura sonuç ekranı
- AFAD Deprem yardımı yattı mı? Hane başı 10 bin TL destek ödemesi ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı!
- EYT SGK BAŞVURU TAKİP 2023 | EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? TAHSİS NUMARASI sorgulama ekranı!
- TOKİ TUZLA ÖDEME PLANI 2023 | TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? 2+1,3+1 ilk konut taksitleri ne zaman başlayacak?
- İSTANBUL TERAVİH SAATİ 2023 | Teravih namazı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
- İstanbul baraj doluluk oranı 2023 son dakika! İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, azaldı mı, arttı mı?
- YKS SON BAŞVURU TARİHİ |YKS 2023 ne kadar kaldı? Geç başvuru ücreti nereye yatırılıyor?
- Nevşehir okullar yarın tatil mi? 30 Mart Nevşehir okullar kar tatili olacak mı?
- Gönül Dağı 91.bölüm 2.fragman yayınlandı! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor? Dilek'ten sonra Taner...
- İŞKUR müjdeyi verdi! Ödemeler arttı, gençlere ayda 9.357 TL ödeniyor! Kim, ne kadar alacak? 163 - 359 TL ödeme...
- Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçi alımı başvuru sonuç sayfası açıldı mı? Sorgulama ekranı...
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig FB-BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?