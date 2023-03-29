Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: Çamlıca Kulesi 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı

Ayrıca, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo kanalı birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan yayın gerçekleştiriyorken 17 televizyon kanalı da tek vericiden yüksek kaliteli yayın yapabiliyor. Çamlıca Kulesi hem görüntü kirliliğine hem de elektromanyetik kirliliğe neden olan 33 eski antenin kaldırılmasıyla da İstanbul'un siluetine önemli bir katkı sağladı."

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