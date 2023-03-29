Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: Çamlıca Kulesi 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un cazibe merkezi haline gelen Çamlıca Kulesi'nin açıldığı günden bu yana 1 milyon 36 binden fazla ziyaretçi ağırladığını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'u zirveden, 360 derecelik bir açıyla izlemek ziyaretçilerimizin hafızalarında unutulmaz izler bırakıyor. Zaman geçtikçe ziyaretçi sayımız daha da artacaktır"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çamlıca Kulesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını anımsattı. Kulenin, 1 Haziran 2021'den itibaren ziyaretçi kabul etmeye başladığını belirten Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen burasının ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade etti.
Karaismailoğlu, "Açıldığı günden itibaren ağırladığımız ziyaretçi sayısı 1 milyon 36 bin 586'ya ulaştı. Ziyaretçiler ortalama 44 dakika kulede vakit geçirdi. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'u zirveden, 360 derecelik bir açıyla izlemek ziyaretçilerimizin hafızalarında unutulmaz izler bırakıyor. Zaman geçtikçe ziyaretçi sayımız daha da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
EKONOMİYE VE TURİZME KATKI SAĞLADI
Çamlıca Kulesi'nin şehrin ekonomisine ve turizmine de katkı sağladığını ve cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre olan ve bu özelliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunan Çamlıca Kulesi'ne, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor.
Ayrıca, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo kanalı birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan yayın gerçekleştiriyorken 17 televizyon kanalı da tek vericiden yüksek kaliteli yayın yapabiliyor. Çamlıca Kulesi hem görüntü kirliliğine hem de elektromanyetik kirliliğe neden olan 33 eski antenin kaldırılmasıyla da İstanbul'un siluetine önemli bir katkı sağladı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye'yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!
- Cep telefonu SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum
- 2 adımlı kura çekilişi nasıl gerçekleşecek? TOGG T10X çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
- BES'i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?
- TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?
- Fatma Girik'in annesi öldü mü? Fatma Girik'in annesi kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?
- Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT'den nakit çekebiliyor!
- YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 | YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?
- Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!
- Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2.sezon olacak mı? Netflix Biz kimden Kaçıyorduk Anne yeni sezon ne zaman?
- Türkiye Hırvatistan maçı CANLI İZLE! 28 Mart Türkiye-Hırvatistan milli maç canlı yayın şifresiz izle!
- Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?