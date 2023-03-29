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Son dakika | Bakan Bozdağ açıkladı: Başkan Erdoğan'ın adaylığında engel yok

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Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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Son dakika | Bakan Bozdağ açıkladı: Başkan Erdoğan’ın adaylığında engel yok

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bozdağ konuşmasında "Cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Yeniden adaylığı konusunda önünde hiçbir anayasal ya da kanuni bir engel bulunmuyor" dedi.

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