29 Mart 2023, Çarşamba
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Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları: 23 mahallede devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları: 23 mahallede devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen ağır hasarlı binaların yıkımına ve enkazın kaldırılması çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

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