SİDA'dan bir ilk! Güdümlü mühimmat ile nokta atışı! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir görüntüleri paylaştı
Son dakika haberine göre Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HÜRJET ile ilgili önemli bir detayı paylaştı. İsmail Demir, HÜRJET'in ne zaman göklerde olacağına ilişkin de bilgi verirken; Milli Muharip Uçak (MMU) ve yeni Altay Tankı ile ilgili de açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan Demir, SİDA'dan ilk defa yapılan güdümlü mühimmat atışının görüntülerini yayınladı.
Türkiye savunma alanında attığı adımlara her gün bir yenisini ekliyor.
İHA ve SİHA'lar birçok bölgede dengeleri değiştirirken KIZILELMA'nın ilk kez havalanması ve Milli Muharip Uçak'ın hangardan piste çıkışı savunmadaki en önemli gelişmelerden oldu.
MARLIN SİDA'DAN BİR İLK!
Sevindiren bir hamle de MARLIN SİDA'dan geldi.
MARLIN, katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirdi.
"İLERİ SEVİYEYE GİTMEYE KARARLIYIZ"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, "İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN'den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız!" ifadelerini kullandı.
Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında HÜRJET, Milli Muharip Uçak, Altay Tankı gibi savunma sanayii projelerine ilişkin kritik bilgiler verdi.
İsmail Demir'in açıklamaları şu şekilde:
HÜRJET NASIL BU NOKTAYA GELDİ?
"Bu çatı altında 4-5 tane çok önemli proje paralel yürüyor. Bunlardan birisi de HÜRJET. Türkiye'nin ilk jet insanlı uçağı olacak. Uçuşunu bekliyoruz.
Kendi hava kuvvetlerimizin pilot eğitiminde kullanacağı uçağı ortaya çıkarmış oluyoruz. Sadece eğitim uçağı olarak kalmayacağını belirtiyoruz. Ufak tefek değişikliklerle yakın hava destek uçağı olarak da kullanılacak bir uçak olacak.
Milli Muharip Uçak (MMU) çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir uçak olacak. Madem böyle bir uçak yaptınız harekat alanında ihtiyaç olması durumunda silahlandırılarak kullanılması için deneme yapmakta fayda var. Çeşitli kullanım alanları açısından MMU başka, HÜRJET başka.
En önemlisi ilk jet eğitim uçağı tecrübemiz HÜRJET ile oldu.
HÜRJET'İN KOKPİTİ YERLİ VE MİLLİ OLARAK MI TASARLANDI?
Yerli ve milli, dünyada modern uçakların kokpiti burada var. Büyük ekranımız var, bugün baktığımızda F-35'te gördüğünüz kokpitten geri kalır tarafı yok. Yerli imkanlarla yaptığımız bir kokpit.
HÜRJET NE ZAMAN GÖKLERDE OLACAK?
Gün sayıyoruz. Önümüzdeki 1 ay içerisinde buradan birden jet uçağı sesi duyarlarsa bu HÜRJET'tir. Birkaç deneme uçuşu olacak. Arkadaşlarımız gün sayıyor. Önümüzdeki 1 ayı bekleyelim, göklerde bir jet uçağı sesi duyacağız.
Çok sayıda sipariş bekliyoruz. Uçağımız uçmaya başladıktan sonra test amaçlı veri almayı hedefleyen cihazlarımız var. Bunlardan gelen verilerle beraber uçağımızın tasarım aşamasında planlanan performans parametrelerini ne kadar gerçekleştirdiğini görmüş olacağız. Bu bir süreç, oradan gelecek verilerle karar safhasına gideceğiz. Arzumuz en kısa zamanda envantere almak.
Bazı şeyler hızlı olsun diye yerli olmayan bazı unsurlar koyduk. Bütün sistemlerde hedefimiz yüzde 90 yerlilikle uçağımızı çıkarmaktır.
MİLLİ MUHARİP UÇAKTA İLK UÇUŞ NASIL PLANLANIYOR?
MMU şu anda motorunu çalıştırdı pist başı yapabiliyor. Tabi pistteki koşulları ile beraber veriler akmaya başlayacak. Motor çalıştırmaları, testleri olacak. Ondan sonra biz daha net şekilde gün vermeyi tercih ederiz. 2026-2025 demiştik belki 2024'e çekeriz diyoruz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Uçtuğu zaman hep beraber kutlayalım.
TB3'ÜN ÖZELLİKLE NE?
Gemiye iniş kalkışla ilgili bazı değişik unsurlar var. Mukavemet açısından, iniş takımları ve benzeri, kanatlarının katlanmasında bazı değişiklikler var.
'1 AY İÇERİSİNDE YENİ ALTAY'I GÖRECEĞİZ'
Artık buna yeni Altay Tankı diyoruz. Yenilenen birçok unsur var. İlk testleri 2017'de tamamlanmıştı. Güç paketinde oluşan krizden dolayı maalesef beklemeye girme durumunda kaldık. Bu süre zarfında güç paketini alternatif yerden temin etme arayışlarımızın yanında envanterdeki mevcut tanklara kabiliyet kazandırılması gerekti.
Kore'den gelen güç paketi ile envantere girecek değil, bunun yanında atış kontrol sistemi, gerek kendini koruma sistemleri gerekse yeni zırhlar hepsi Altay'ın başka bir Altay yaptı.
İlave testler gerekecek bu süre alacak. Bu süreç devam edecek orada da 1 ay içerisinde biz yeni Altay'ı göreceğiz."
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