SİDA’dan bir ilk! Güdümlü mühimmat ile nokta atışı! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir görüntüleri paylaştı

HÜRJET NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

"Bu çatı altında 4-5 tane çok önemli proje paralel yürüyor. Bunlardan birisi de HÜRJET. Türkiye'nin ilk jet insanlı uçağı olacak. Uçuşunu bekliyoruz.

Kendi hava kuvvetlerimizin pilot eğitiminde kullanacağı uçağı ortaya çıkarmış oluyoruz. Sadece eğitim uçağı olarak kalmayacağını belirtiyoruz. Ufak tefek değişikliklerle yakın hava destek uçağı olarak da kullanılacak bir uçak olacak.

Milli Muharip Uçak (MMU) çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir uçak olacak. Madem böyle bir uçak yaptınız harekat alanında ihtiyaç olması durumunda silahlandırılarak kullanılması için deneme yapmakta fayda var. Çeşitli kullanım alanları açısından MMU başka, HÜRJET başka.

En önemlisi ilk jet eğitim uçağı tecrübemiz HÜRJET ile oldu.