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Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist Edirne'de yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan terörist Edirne’de yakalandı

Son dakika haberleri... Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu A.T., yakalandı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen A.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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