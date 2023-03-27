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THY Lusaka uçuşlarına yeniden başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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THY Lusaka uçuşlarına yeniden başladı

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu markası Türk Hava Yolları (THY), Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya koronavirüs sürecinde ara verdiği uçuşlarına yeniden başladı.

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