Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin, "Bayrağımıza ve Kutsal Kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir. Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz" dedi.





Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.