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Son dakika: İlk Evim Arsa’da İstanbul zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Hayırlı olsun

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Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Son dakika: İlk Evim Arsa’da İstanbul zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Hayırlı olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Arsa İstanbul çekilişlerinin başladığını açıkladı. Bakan Kurum "İlk Evim’de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken bugün İlk Evim Arsa için de İstanbul'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz. Hayırlı olsun!" mesajını paylaştı.

TOKİ 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında müstakil arsa kura çekilişi belirlenen illerle sürüyor. Bugün 27 Mart günü de İstanbul TOKİ arsa çekilişi sonucu ve kazanan isim listesi netleşecek.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim'de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken bugün İlk Evim Arsa için de İstanbul'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz. Hayırlı olsun!" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "İlk Evim Arsa'da da İstanbul zamanı! İstanbul Merkez müstakil, Antalya Merkez müşterek arsa kuraları çekiliyor." ifadelerine yer verildi.

TUZLA ÇEKİLİŞİ DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, güvenli konutların yapım sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttüklerini açıkladı. Açıklamasında, İstanbul'un direncini afetlere karşı yükseltecekleri bilgisine yer veren Bakan Kurum, "İstanbul'umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik" ifadelerini kullandı.

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