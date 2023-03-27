Son dakika: İlk Evim Arsa’da İstanbul zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Hayırlı olsun

TUZLA ÇEKİLİŞİ DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, güvenli konutların yapım sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttüklerini açıkladı. Açıklamasında, İstanbul'un direncini afetlere karşı yükseltecekleri bilgisine yer veren Bakan Kurum, "İstanbul'umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik" ifadelerini kullandı.