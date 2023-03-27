Son dakika: İlk Evim Arsa’da İstanbul zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Hayırlı olsun
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Arsa İstanbul çekilişlerinin başladığını açıkladı. Bakan Kurum "İlk Evim’de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken bugün İlk Evim Arsa için de İstanbul'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz. Hayırlı olsun!" mesajını paylaştı.
İlk Evim'de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken— Murat KURUM (@murat_kurum) March 27, 2023
bugün İlk Evim Arsa için de İSTANBUL'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz.
Hayırlı olsun! https://t.co/Kwki3o2sBp
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim'de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken bugün İlk Evim Arsa için de İstanbul'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz. Hayırlı olsun!" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "İlk Evim Arsa'da da İstanbul zamanı! İstanbul Merkez müstakil, Antalya Merkez müşterek arsa kuraları çekiliyor." ifadelerine yer verildi.
TUZLA ÇEKİLİŞİ DEVAM EDİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, güvenli konutların yapım sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttüklerini açıkladı. Açıklamasında, İstanbul'un direncini afetlere karşı yükseltecekleri bilgisine yer veren Bakan Kurum, "İstanbul'umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik" ifadelerini kullandı.
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