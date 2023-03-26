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Fransız bilim insanı Etienne Klein, James Webb Uzay Teleskobu'ndan olduğunu iddia ederek paylaştığı ve çok beğeni alan görüntünün aslında hangisi olduğunu açıklayarak özür dilemiştir?

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Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Fransız bilim insanı Etienne Klein, James Webb Uzay Teleskobu’ndan olduğunu iddia ederek paylaştığı ve çok beğeni alan görüntünün aslında hangisi olduğunu açıklayarak özür dilemiştir?

Fransız bilim insanı Etienne Klein, James Webb Uzay Teleskobu'ndan olduğunu iddia ederek paylaştığı ve çok beğeni alan görüntünün aslında hangisi olduğunu açıklayarak özür dilemiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 26 Mart 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan Fransız bilim insanı Etienne Klein, James Webb Uzay Teleskobu'ndan olduğunu iddia ederek paylaştığı ve çok beğeni alan görüntünün aslında hangisi olduğunu açıklayarak özür dilemiştir?

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