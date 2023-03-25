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Başkan Erdoğan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu! 8 aylık Lina bebek ile görüntüleri yürekleri ısıttı

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Giriş Tarihi: 25.03.2023 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023
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Başkan Erdoğan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde incelemelerde bulundu! 8 aylık Lina bebek ile görüntüleri yürekleri ısıttı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı programın ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu, Tarabya'da vatandaşlarla sohbet etti. Burada, 8 aylık bir bebeği makam aracında seven Başkan Erdoğan, ona oyuncak hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nın 52. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantının ardından, Huber Köşkü'ne gitmek için buradan ayrılan Erdoğan, Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

Tarabya minibüs durağına da uğrayan Başkan Erdoğan, burada minibüsçülerle bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Tarabya'da 8 aylık Lina Çakıcı isimli bebeği de arabanın içinde sevdi ve ailesiyle sohbet etti. Bebeğin babası Hüseyin Çakıcı da, "İlk çocuğun mu diye sordu, durup aldı, sevdi. Ona ufak bir hediye verdi. Allah başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımızı" dedi.

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