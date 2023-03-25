Başkan Erdoğan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde incelemelerde bulundu! 8 aylık Lina bebek ile görüntüleri yürekleri ısıttı

Başkan Erdoğan, Tarabya'da 8 aylık Lina Çakıcı isimli bebeği de arabanın içinde sevdi ve ailesiyle sohbet etti. Bebeğin babası Hüseyin Çakıcı da, "İlk çocuğun mu diye sordu, durup aldı, sevdi. Ona ufak bir hediye verdi. Allah başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımızı" dedi.

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