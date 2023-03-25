İşte Başkan Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri! İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı

Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları da açıkladı. Başkan Erdoğan 1974 yılında üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu biliniyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor.