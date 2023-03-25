İşte Başkan Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri! İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı
"Başkan Erdoğan'ın diploması yok" yalanı muhalefetin elinde kaldı. CHP medyasına yanıt Marmara Üniversitesi'nden geldi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diploması İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diplomasını kamuoyuile paylaştı.
Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları da açıkladı. Başkan Erdoğan 1974 yılında üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu biliniyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor.
MEZUNLAR DEFTERİNDE
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıkladığı belgelere göre; Başkan Erdoğan'a bu okuldan verilen 678 no'lu ve 3 Nisan 1981 tarihli "Geçici Mezuniyet Belgesi" Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, 'Geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım' ifadesinin yer aldığı görülüyor.
Başkan Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduğuna dair bir başka belge ise Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defterde yer alması.
MEZUNİYETİ ASKERLİK ŞUBESİNE BİLDİRMİŞ
Başkan Erdoğan'ın üniversite mezuniyetini belgeleyen bir yazışma da fakülte sekreterliğiyle Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasında gerçekleşmiş. Fakülte Sekreteri Kamuran Orhan imzasıyla Rize Askerlik Şubesi'ne gönderilen 3 Nisan 1981 tarihli bu yazışmada, okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyeti bildiriliyor.
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞİ DE BELGELİ
Üniversite sınavına girdiği yıl olan 1974'e ait Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi'nde ise Başkan Erdoğan'ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazandığı bilgisi yer alıyor.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ: MUHAFAZA EDİLİYOR
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir" denildi.
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