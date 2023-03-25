Cumhur İttifakı’nın protokolü ortaya çıktı: İşte dikkat çeken 7 madde

ÖNCELİĞİMİZ DEPREMİN YARALARINI SARMAK: Cumhur ittifakı olarak seçime giderken birinci önceliğimiz depremin yaraların sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamaktır. Eş zamanlı olarak da tüm afetlere karşı risk yönetimi ve afet yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda mevzuat eksiğini gidermek, teknolojik, beşeri ve kurumsal kapasiteyi artırmak kararlılığındayız.

KOLTUK VE MAKAM PAZARLIĞI DEĞİL: Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini koruyarak ittifaka katılmaktadır. Bu ittifak koltuk ve makam pazarlıkları ya da paylaşımları şeklinde değil, temel ilkeler zemininde anlaşma ve hedeflere birlikte yürüme üzerine inşa edilmektedir.