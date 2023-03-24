Mavi göğün neferi Gökbey için kritik gelişme! Yılların emeği meyvesini verdi! İki motoru artık hazır

"YÜKSEK İRTİFADA GÖREV YAPAN PİSTONLU İHA MOTORLARINDA DÜNYADA BİR NUMARAYIZ"

Akşit, TEI-PD170 motorlarının ilk defa 30 bin feet irtifa seviyesini aşarak rekor kırdığını anımsatarak, pistonlu motorların bu kadar yüksek irtifalarda uçmasının, jet motorlarına göre daha zor olduğunun altını çizdi.

Dünyada TEI-PD170 dışında 30 bin feet irtifaya çıkan pistonlu motor olmadığını vurgulayan Akşit, "Bizim motorumuz Allah'a şükür bu yüksekliğe çıktı. Şu anda Aksungur ile irtifa ve uçuş testlerine devam ediyoruz. Uçuş güvenliğini etkileyecek büyük hiçbir sorun çıkmadı. Motoru olgunlaştırma süreci devam ediyor. Hedefimiz bu yılın ilk yarısında TEI-PD170 motorunun olgunlaştırma test sürecini tamamlayıp, Aksungur'da seri imalatta uçmasını sağlamak. Pistonlu İHA motorlarında, yüksek irtifa konusunda dünyada bir numarayız." diye konuştu.