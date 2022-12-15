15 Aralık 2022, Perşembe
Yerli ve milli gurur! Gökbey 2023’ün ilk yarısında yerli motorla uçacak
Yerli olanaklar kullanılarak geliştirilip üretilen Gökbey helikopterinin 2023'ün ilk yarısında yerli motor ile uçuş yapması isteniyor. TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, "Gökbey helikopterinin yerli motorla ilk uçuşunu önümüzdeki yaz görmeyi umuyoruz. İlk uçuşumuzu önümüzdeki yıl mayıs-haziran gibi planlıyoruz. Bu gerçekten ciddi başarı" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 15:51
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