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Yerli ve milli gurur! Gökbey 2023’ün ilk yarısında yerli motorla uçacak

Yerli olanaklar kullanılarak geliştirilip üretilen Gökbey helikopterinin 2023'ün ilk yarısında yerli motor ile uçuş yapması isteniyor. TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, "Gökbey helikopterinin yerli motorla ilk uçuşunu önümüzdeki yaz görmeyi umuyoruz. İlk uçuşumuzu önümüzdeki yıl mayıs-haziran gibi planlıyoruz. Bu gerçekten ciddi başarı" açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 15:51
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Yerli ve milli gurur! Gökbey 2023’ün ilk yarısında yerli motorla uçacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK), BTK Akademi'nin girişimi ile gerçekleştirilen "BTK Akademi Kariyer Zirvesi 22"' başarı hikayeleri oturumuna ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit katıldı.

Oturuma başkanlık yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Türkiye'nin AR-GE, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinde son senelerde katettiği mesafeye ilişkin bilgiler verdi. Bu alandaki çalışmalarının en dikkat çekici sonuçlarının savunma sanayisinde görüldüğünü vurgulayan Kacır, son olarak Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu yapan Kızılelma ile dünya tarihine imza atılacak bir gelişmeye ulaşıldığını belirtti.

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Yerli ve milli gurur! Gökbey 2023’ün ilk yarısında yerli motorla uçacak

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Kacır, savunma sanayisindeki başarıların ekosistemin doğal sonuçları olarak ortaya çıktığını ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en görünür olduğu alanın savunma sanayisi olduğunu kaydetti.

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, konuşmasında ağırlıklı olarak bütün dünyaya parça üreten şirketin, zamanla gelişen kabiliyetler ve altyapı olanaklarıyla motor tasarlayıp üretir noktaya geldiğini söyledi. Akşit, TEI'nin imalat yeteneğiyle alanında dünya lideri olduğunu vurguladı.

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Yerli ve milli gurur! Gökbey 2023’ün ilk yarısında yerli motorla uçacak

"ÇOK HIZLI ÇALIŞIYORUZ, BÜTÜN ALTYAPIYI SIFIRDAN KURUYORUZ"

Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün geldiği aşamaya ilişkin bilgiler veren Akşit, şöyle konuştu:

"Gökbey helikopterinin yerli motorla ilk uçuşunu önümüzdeki yaz görmeyi umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'motoru 3-5 yıl arasında çalıştırırız' dedim. 3 yıl dolayında da ilk çekirdeğini çalıştırdık. Bir motorun ilk çekirdeğinin çalışmasıyla seri imalata girmesi uzun bir süreç. Atak helikopterinin ithal edilen motoru ilk uçuşunu 8'inci yılda yapmış, proje süresi 13 yıl. Biz ilk TS1400 motorumuza Mart 2017'de başladık. İlk uçuşumuzu önümüzdeki yıl mayıs-haziran gibi planlıyoruz. Bu gerçekten ciddi başarı. Proje süremiz de 8,5-9 yıl. Çok hızlı çalışıyoruz, bütün altyapıyı sıfırdan kuruyoruz. Motoru tasarlamak yetmiyor, tek kristal döküm teknolojisini, kaplama teknolojisini, alaşımları geliştiriyoruz ama hepsini yaptık."

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Yerli ve milli gurur! Gökbey 2023’ün ilk yarısında yerli motorla uçacak

Motor teknolojilerinin çok hızlı sonuç veren süreçler olmadığına işaret eden Akşit, motorun 2'nci döngüsünde prototip imalatı yaptıklarını, uçacak motorun ise 8'inci döngünün ürünü olduğunu ifade etti. Akşit, "8 kere motoru baştan aşağıya tasarladık, her seferinde biraz daha iyileştirdik." dedi.

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Yerli ve milli gurur! Gökbey 2023’ün ilk yarısında yerli motorla uçacak

"SAVUNMADA ZORLUKLARLA UĞRAŞMAYI SEVİYORUZ"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin farklı alanlarda AR-GE merkezlerine ve 6 bin 500 AR-GE personeline sahip olduğunu söyledi.