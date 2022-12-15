Yerli ve milli gurur! Gökbey 2023’ün ilk yarısında yerli motorla uçacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK), BTK Akademi'nin girişimi ile gerçekleştirilen "BTK Akademi Kariyer Zirvesi 22"' başarı hikayeleri oturumuna ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit katıldı.

Oturuma başkanlık yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Türkiye'nin AR-GE, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinde son senelerde katettiği mesafeye ilişkin bilgiler verdi. Bu alandaki çalışmalarının en dikkat çekici sonuçlarının savunma sanayisinde görüldüğünü vurgulayan Kacır, son olarak Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu yapan Kızılelma ile dünya tarihine imza atılacak bir gelişmeye ulaşıldığını belirtti.