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Batman'da petrol boru hattında sızıntı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2023
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Batman’da petrol boru hattında sızıntı!

Batman'da petrol boru hattında sızıntı meydana geldiği bildirildi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Batman-Dörtyol ham petrol boru hattında meydana gelen sızıntının giderilmesi için çalışmaların başladığını bildirdi.

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