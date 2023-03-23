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Son dakika: Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları | Valilikten flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2023
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Son dakika: Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları | Valilikten flaş açıklama

Son dakika haberleri... Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde aciliyeti bulunan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının 21 mahallede devam edeceğini duyurdu.

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