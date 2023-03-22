İGA İstanbul Havalimanı üst üste 3. kez ’yılın havalimanı’ seçildi

Türkiye'de yaşanan yürek burkan deprem felaketi nedeniyle ödül törenine bizzat katılamadık ama Air Transport Awards tarafından 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak, ülkemizin ve İGA İstanbul Havalimanı'nın deprem gibi büyük bir felaketin ardından da ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor. Önceliğimiz, yolcularımıza tüm segmentasyonlar çerçevesinde sorunsuz ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak. Taahhüdümüz ise havalimanımızın çalışanlarına, paydaşlarına ve yolcularına ne kadar iyi hizmet verdiğinin bir yansıması olarak operasyonel mükemmelliğimizi sürdürmek. Bunu çabaları ve çalışmalarıyla mümkün kılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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