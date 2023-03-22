İGA İstanbul Havalimanı üst üste 3. kez 'yılın havalimanı' seçildi
İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün önde gelen organizasyonlarından biri olarak gösterilen Air Transport Awards ödüllerinde, 2021 ve 2022 senelerinin ardından bu yıl da “Yılın Havalimanı” seçildi.
Havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendirip, ödüllendiren Air Transport Awards'ta 2023 Yılın Havalimanı ödülünü İGA İstanbul Havalimanı aldı.
Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirilen oylama havacılık otoritelerinin görüşü alınarak gerçekleştirildi. Oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri katıldı. Katılımcıların oylamalarıyla, İGA İstanbul Havalimanı aldığı ödül ile üst üste üçüncü kez en iyi havalimanı ödülüne ulaşan ilk havalimanı oldu.
İGA İstanbul Havalimanı'nın 2023 Air Transport Awards ödüllerinde, "Yılın Havalimanı" ödülünü tekrar almasıyla ilgili açıklama yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, "İGA İstanbul Havalimanı olarak havacılık sektöründe karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen çok başarılı bir yıl geçirmeyi başardık. Üç yıl üst üste Avrupa'nın en yoğun küresel aktarma merkezi olmaya devam ederken, havalimanımız geçen yıl 64,5 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın operasyonel olarak en dirençli havalimanlarından biri de oldu.
Türkiye'de yaşanan yürek burkan deprem felaketi nedeniyle ödül törenine bizzat katılamadık ama Air Transport Awards tarafından 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak, ülkemizin ve İGA İstanbul Havalimanı'nın deprem gibi büyük bir felaketin ardından da ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor. Önceliğimiz, yolcularımıza tüm segmentasyonlar çerçevesinde sorunsuz ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak. Taahhüdümüz ise havalimanımızın çalışanlarına, paydaşlarına ve yolcularına ne kadar iyi hizmet verdiğinin bir yansıması olarak operasyonel mükemmelliğimizi sürdürmek. Bunu çabaları ve çalışmalarıyla mümkün kılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
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