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12 tarihi eser Türkiye'ye geri geliyor: ABD'ye kaçırılan eserler Türk yetkililere teslim edildi

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Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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12 tarihi eser Türkiye’ye geri geliyor: ABD’ye kaçırılan eserler Türk yetkililere teslim edildi

ABD'ye kaçak yollarla giden 12 tarihi eser Türkiye'ye geri geliyor. Eserler New York Bölge Savcılığında Türk yetkililere teslim edildi.

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