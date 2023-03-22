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Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2023
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Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna ve tahıl sevkiyatı ile Suriye'nin kuzeyi bağlamındaki konular ele alındı.

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