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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine sert tepki: 14 Mayıs'ta tasfiye edilecekler

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Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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Bahçeli’den Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine sert tepki: 14 Mayıs’ta tasfiye edilecekler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaklardır" dedi.

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