Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

Başkan Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür ederek, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti.

Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bu günlerde Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden derin kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.



Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a sükûneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için teşekkür etti.