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MHP'li Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü vefat etti

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Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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MHP’li Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü vefat etti

Afyonkarahisar'ın Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

MHP'li Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Gönüllü, 57 yaşındaydı.

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