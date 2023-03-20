MHP'li Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü vefat etti
Afyonkarahisar'ın Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
MHP'li Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü kalp krizi geçirdi.
Hastaneye kaldırılan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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