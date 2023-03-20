6'lı koalisyonun ekonomide yıkım planı! Türkiye yeniden IMF'ye bağımlı hale gelecek
6'lı koalisyon masası tarafından hazırlanan mutabakat metninde yer alan ekonomik adımlar, Türkiye'yi yeniden IMF'ye bağımlı hale getiriyor. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, IMF ile anlaşma yapmaya ve borç almaya hazırlanan 6'lı koalisyonun ekonomide yeni bir yıkıma neden olacağını işaret etti. Canikli, "6'lı masa hem Avrupa'dan ve hem de ABD'den kocaman bir aferin alacaktır" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Altılı Masa'nın mutabakat metninde tanımlanan ekonomik programı, IMF ile stand-by düzenlemesini içermektedir. Uygulayacakları ekonomik modelin merkezinde IMF bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
"ALTILI MASA AVRUPA VE ABD'DEN AFERİN ALACAK"
Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altılı koalisyonun mutabakat metninin ekonomiyle ilgili bölümünde uluslararası döviz rezervlerinin güçlendirileceğinin vurgulandığına dikkati çekerek bunun yöntemlerine dair bilgiler verdi. Bu yöntemler arasında yurt dışından gelen sıcak paranın da bulunduğunu belirten Canikli, şöyle devam etti: "Sıcak para, Türkiye'de elde ettiği getiri ile nispeten düşük kurdan ve daha büyük miktar dolar elde edecek şekilde yurt dışına, geldiği ülkeye dönecek. İşte bu noktada Altılı Masa hem Avrupa'dan ve hem de ABD'den kocaman bir aferin alacaktır. Türkiye'ye yönelik kısa vadeli sermaye hareketleri (sıcak para girişi), TL'nin değerlenmesine, hatta bir noktadan sonra aşırı değerlenmesine neden olur.
Aşırı değerli TL, dış ticaret açığı ve buna bağlı olarak cari açığı büyütür. TL cinsinden ucuzlayan ithal mallara olan talep artar, ucuz ithal malları ile rekabet edemeyen yerli üreticiler üretimlerini azaltmaya ve/veya durdurmaya başlar, hatta en azından bir kısmı ithalatçı olur. Ülkenin cari açığının (döviz açığı) büyümesi sıcak paranın çıkışını hızlandırır. Dövize talep artar, TL değer kaybeder, doların fiyatı yükselir, bu da fiyat geçişkenliği yoluyla enflasyon oranını yükseltir. Bir sonraki adımda sıcak para çıkışını durdurmak ve yeni girişleri sağlamak için faiz oranları önemli oranda tekrar yükseltilir. Bu döngü bu şekilde devam eder."
"IMF İLE YENİDEN STAND-BY"
Türkiye'nin geçmişte IMF ile ilişkiler nedeniyle çok büyük ekonomik bedeller ödemek zorunda kaldığını anımsatan Canikli, "Altılı Masa'nın mutabakat metninde tanımlanan ekonomik programı, IMF ile stand-by düzenlemesini içermektedir. Uygulayacakları ekonomik modelin merkezinde IMF bulunmaktadır. Muhtemel siyasi tepkiler nedeniyle mutabakat metninde açıkça yazılmamış olsa da Altılı Masa'nın hedef ve vaatleriyle uyumlu ekonomik program, IMF tarafından önerilen şablon ekonomik program ile örtüşmektedir." ifadelerini kullandı.
"ALTILI MASA'NIN EKONOMİ YÖNETİCİLERİ 'OTOMATİK PİLOT' KONUMUNA GEÇECEK"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem konutları için yurt dışındaki kuruluşlardan kredi temin edecekleriyle ilgili açıklamasının da IMF ile stand-by düzenlemesi yapılacağını teyit ettiğini vurgulayan Canikli, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, Altılı Masa'nın mutabakat metnindeki ekonomik program ile uyumludur. Kılıçdaroğlu çok açık bir şekilde IMF ile stand-by düzenlemesi yapacaklarını itiraf etmektedir. 650 bin deprem konutunun inşası için gereken finansman ihtiyacı IMF dışındaki uluslararası finans kuruluşları (Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası vb) tarafından karşılanamaz.
"IMF'YE 3 MİLYAR DOLAR FAİZ ÖDEMESİ"
Bu büyüklükteki kredi sadece IMF tarafından sağlanabilir. IMF'in, 20. Stand-by düzenlemesi çerçevesinde Türkiye'ye 50 milyar dolar kredi kolaylığında bulunduğunu varsayalım. IMF'den kullanılan kredinin faiz oranı yaklaşık yüzde 6 civarında olacaktır. Yani her yıl Türkiye bu kredi için IMF'ye 3 milyar dolar faiz ödemesi yapacaktır. Ayrıca, ekonomi yönetimi fiilen IMF tarafından gönderilen uzmanlara devredilecek, ekonomiyle ilgili en sıradan kararlar dahi IMF'in uzmanlarının onayı olmadan uygulanamaz hale gelecektir. Altılı Masa'nın ekonomi yöneticileri ise 'otomatik pilot' konumuna geçeceklerdir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür? 2023 Ramazan hilali ile ilgili hadisler, ayetler ve görünce okunacak dualar!
- Fıtır sadakası nedir, en az ne kadar verilir? Bu seneki Ramazan fitresi ne kadar? Diyanet 2023 fitre miktarı!
- EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EYT başvuruları sonuçlandı mı, açıklandı mı?
- İlk Teravih ne zaman, hangi gün 2023? Evde Teravih namazı nasıl kılınır? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat nasıl kılınır?
- RAMAZAN MESAJLARI 2023 | En anlamlı DUALI resimli, GİF'Lİ, Kısa, Uzun, Mübarek Ramazan ayı mesajları ve sözleri!
- Devletten yeni destek! 0.79-0.89 faiz oranıyla krediniz hazır! 1 kişi birden fazla kredi için kredi kullanabilecek mi?
- Canan Karatay ısrarla önerdi! Bir bardağı bile etki ediyor! Bağışıklığı düşük olanlar bu çayı içsin!
- TCKN ezberleme şeklin sayısal, müzikal, sosyal zekanı gösteriyor! 2+2+2+2+2+1 ila 2+2+2+2+3 kombinasyonuna bakıp yeteneğinizi keşfedin!
- Insomnia nedir, belirtileri nelerdir, neden olur, öldürür mü? Uykusuzluk hastalığı nasıl tedavi edilir?
- Gelinim Mutfakta 20 Mart PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? 20 Mart 2023 CANLI ALTIN KURU
- Seçmen Listesi Askı Tarihi 2023 | Nerede oy kullanacağım? İtiraz başvurusu ne zaman, nereye yapılır? YSK yurtiçi/dışı seçmen sorgulama ekranı