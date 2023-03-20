6’lı koalisyonun ekonomide yıkım planı! Türkiye yeniden IMF’ye bağımlı hale gelecek

"ALTILI MASA AVRUPA VE ABD'DEN AFERİN ALACAK"

Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altılı koalisyonun mutabakat metninin ekonomiyle ilgili bölümünde uluslararası döviz rezervlerinin güçlendirileceğinin vurgulandığına dikkati çekerek bunun yöntemlerine dair bilgiler verdi. Bu yöntemler arasında yurt dışından gelen sıcak paranın da bulunduğunu belirten Canikli, şöyle devam etti: "Sıcak para, Türkiye'de elde ettiği getiri ile nispeten düşük kurdan ve daha büyük miktar dolar elde edecek şekilde yurt dışına, geldiği ülkeye dönecek. İşte bu noktada Altılı Masa hem Avrupa'dan ve hem de ABD'den kocaman bir aferin alacaktır. Türkiye'ye yönelik kısa vadeli sermaye hareketleri (sıcak para girişi), TL'nin değerlenmesine, hatta bir noktadan sonra aşırı değerlenmesine neden olur.