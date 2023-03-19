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Akdeniz'de deprem! 4 büyüklüğünde depremler peş peşe geldi! Mersin, Hatay, Adana deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
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Akdeniz’de deprem! 4 büyüklüğünde depremler peş peşe geldi! Mersin, Hatay, Adana deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi

Son dakika haberleri... Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem Mersin, Adana, Hatay gibi çevre illerden hissedildi. Malatya'da da yaşanan 4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar peş peşe geldi. İşte konuya ilişkin AFAD, Kandilli son dakika gelişmeleri...

Mersin, Hatay, Adana deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından son dakika deprem gelişmelerini yakından takip edenler detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte merak edilenler...

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz açıklarında saat 11.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 95 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, deniz yüzeyinin 7 kilometre derininde olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.03.19 12:29:23 37.8712 37.9407 5.0 -.- 2.3 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 12:25:33 38.1247 36.8490 5.4 -.- 2.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 12:25:28 37.9102 35.9828 9.5 -.- 2.2 -.- CIVIKLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.19 12:15:48 38.3622 27.2228 6.4 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 12:05:12 37.8643 36.6900 9.3 -.- 2.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 11:59:15 37.8358 36.3902 13.1 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 11:50:26 38.1162 38.5560 8.3 -.- 2.3 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 11:44:04 34.2857 35.6788 7.5 -.- 4.2 4.3 DOGU AKDENIZ İlksel
2023.03.19 11:43:54 38.3253 37.3015 5.1 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 11:29:49 37.8715 36.4973 5.3 -.- 2.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 11:28:46 38.3578 37.1628 13.8 -.- 1.4 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 10:55:33 38.2697 37.7205 9.3 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.19 10:39:01 37.9723 38.1317 5.0 -.- 3.4 3.3 KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 10:34:30 37.5325 37.2315 5.3 -.- 2.3 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 10:29:55 38.2253 37.3595 9.2 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 10:25:25 38.2047 37.9273 5.0 -.- 3.8 3.8 KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 10:15:20 36.5415 36.3527 5.0 -.- 2.6 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.19 10:12:35 38.1957 38.6647 5.0 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.19 10:06:20 37.8848 36.0125 8.1 -.- 1.6 -.- CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.19 09:59:29 37.4757 37.1412 4.3 -.- 1.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 09:56:00 38.0163 37.6503 5.7 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.19 09:41:07 35.6893 26.4980 3.5 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ İlksel
2023.03.19 09:35:15 37.2783 35.4013 5.0 -.- 2.1 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2023.03.19 09:30:24 38.4722 37.4710 28.8 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.19 09:28:57 36.9937 36.0695 8.1 -.- 1.9 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.19 09:26:30 37.4562 37.1762 5.3 -.- 2.4 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 09:21:11 38.1477 38.4338 5.0 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 09:18:11 37.8867 36.5993 14.9 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 08:55:44 38.3318 27.2392 1.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.19 08:54:29 37.4190 37.1117 9.8 -.- 1.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.19 08:51:21 38.1392 38.5665 5.0 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 08:43:31 38.1323 38.4383 5.0 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.19 08:41:12 36.0998 36.1757 12.0 -.- 2.2 -.- SOFULAR-(HATAY) İlksel

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