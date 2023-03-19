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İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıkladı!

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Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
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İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Cumhur İttifakı’nı desteklediğini açıkladı!

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı desteklediğini duyurdu. Öte yandan şehit ve gazi ailelerinden de Başkan Erdoğan'a destek geldi.

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