19 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "kayıp depremzede çocuklar" haberine yalanlama!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "kayıp depremzede çocuklar" haberine yalanlama!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2023
ABONE OL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kayıp depremzede çocuklar haberine yalanlama!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlıkça doğrulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA