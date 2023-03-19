Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplanıyor! Ana gündem maddesi konut seferberliği

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aradan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek. Kabine'nin en önemli gündem maddeleri arasında Kahramanmaraş merkezli depremler ile seçim süreci ve güvenliği yer alacak. Dış politika ve ekonomi ile ilgili yeni adımların da masadaki konular arasında olması bekleniyor. Ayrıca; Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.