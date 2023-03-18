Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi! Açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirecek
Milli enerji ve maden politikası çerçevesinde 2019 yılında temeli atılan ve başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılacak olan Balıkesir Bandırma ilçesindeki Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Dev tesis, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılarak faaliyete başlayacak.
Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayinin gücüne güç katacak bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Mart Pazar günü açılıyor.
Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bu alanda attığı adımlarla dikkati çekiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Eti Maden tarafından yapılan çalışmalarla bor madeninin katma değerli yolculuğu hız kesmeden sürüyor.
Geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kıran Eti Maden, katma değerli borlu ürün dönüşümüyle yeni rekorlar yolunda hız kesmeden ilerliyor.
Bu kapsamda cevherin, borik asite dönüşümüyle başlayan süreç, borik asitten bor karbür üretimi ile devam ediyor.
YILLIK BİN TON KAPASİTE
Milli enerji ve maden politika kapsamında 2019'da temeli atılan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı.
Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek.
Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.
YENİ BOR KARBÜR TESİSİ İÇİN ADRES KÜTAHYA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de son yıllarda Türkiye'nin borda attığı adımların meyvelerini toplamaya başladığını söyledi.
Önceden borun çıkarıldığı gibi cevher olarak çok düşük fiyata ihraç edildiğini anımsatan Dönmez, "Şimdi bor cevherini borik asite ve atıklarını da lityuma dönüştürüp satıyoruz. Bunun dışında kullanım alanlarını da artırıyoruz. Nitekim bu attığımız adımlar bize rekorlar getiriyor. 2 yıl üste üste bor ihracatında rekor kırdık. Yeni rekorlar için yeni tesisler ve katma değerli ürün portföyünü artması gerekiyordu. Bu tesisle bunu da yapmış olacağız." dedi.
Tesisin yapım aşamasında pandemide oluşan tedarik sıkıntısına rağmen hız kesmediklerini vurgulayan Dönmez, böylesine stratejik bir tesisin Türkiye'ye katkısının maddiyatın ötesinde olduğunu vurguladı.
Bor cevherine göre bor karbürün kıyaslamasını yapan Dönmez, "Bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 7 katına, bor karbür gibi ürünlerde 300 katına, bor karbürün kullanıldığı zırh sektöründe 2 bin katına, hatta roket nozul yapımı sektöründe 35 bin katına çıkmış oluyor." diye konuştu.
Dünya genelinde Rusya, Çin, ABD ve Almanya'dan sonra Türkiye'nin de bor karbür üreten ülkeler arasına girdiğini belirten Bakan Dönmez, bu ürünle Türkiye'nin madencilikte bir üst lige çıktığını aktardı.
Dönmez, Kütahya Emet'te de yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisiyle ilgili çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet
- 17 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta? Diyanet takvimi...
- Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı izle! Seyran'a Ferit'in ters köşesi...
- "Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar..." 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...
- PYBS burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İOKBS bursluluk ödemeleri hangi tarihte yatar?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?
- DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Yalı Çapkını 24. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- MEB 5 bin personel alımı son dakika! Kadro açıklandı, büro personeli, hemşire, mühendis! Başvuru ve alım şartları...
- Mart ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yapacak 2023? SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- EYT'siz erken emeklilik tablosu netleşti! O tarihlere dikkat, 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! 3600 ve 5400 günle emeklilik! 2000 ila 2008 sigortalılar...