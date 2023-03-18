Mimarlar Odası kentsel dönüşümü engelledi: 248 kişi hayatını kaybetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde son 20 yılda Bakanlar Kurulu tarafından riskli alanlar tespit edilerek kararnameler çıkarıldı. Riskli binaların dönüştürülmesi için devletin 32 il için hazırlanan kentsel dönüşüm projelerini ise CHP, İYİ Parti, HDP gibi çevreler karşı çıkıp, eylem yaparak ve dava açarak durdurmaya çalıştı. Hatay'da özellikle 6 mahallede kentsel dönüşüme karşı çıkanlar son yaşanan depremlerde çok sayıda insanın ölümüne neden oldu.