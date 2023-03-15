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Cumhurbaşkanlığından "seçim" genelgesi

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Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Cumhurbaşkanlığından seçim genelgesi

Seçimlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla seçim kurullarının yer ve araç tahsisi gibi ihtiyaçları ile nitelikli iş gücü takviyesinin karşılanması konusunda gereken tüm önlemlerin alınacağı belirtildi.

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