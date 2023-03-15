15 Mart 2023, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 üniversiteye rektör atadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 üniversiteye rektör atadı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyelikleri ile 12 üniversiteye rektör ataması yaptı.

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