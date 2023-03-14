Türkiye’ye gelen İngiliz ekip araştırdı! Deprem neden bu kadar yıkıcı oldu?

'Bir depremde yer yatay ve dikey olarak sallanır. Çoğu zaman dikey bileşen yatay harekete göre çok daha düşük ve önemsizdir. Ancak bu olayda çok yüksek dikey ivmeler de kaydedilmiştir.'

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