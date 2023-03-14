Türkiye'ye gelen İngiliz ekip araştırdı! Deprem neden bu kadar yıkıcı oldu?
Son dakika haberleri... 6 Şubat'ta meydana gelen çifte felaket dünyanın da gündeminden düşmüyor. Pek çok ülke, Türkiye için seferber olurken uzmanlar da araştırmalarına devam ediyor. Ülkemize gelen İngiliz ekibi, depremin yıkıcı etkisini araştırdı. İşte ilk bulgular...
Dünya Türkiye için adeta seferber olmuş durumda. Pek çok gazete ve televizyon depremin etkilediği kentlerdeki son durumu anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.
Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden BBC depremin yıkıcı etkisini mercek altına alacak İngiliz ekibin Türkiye'ye ulaştığını yazdı.
Jeolojik verilen toplayan ekibin Türk meslektaşları ile birlikte çalıştığını belirten BBC ilk bulguları paylaştı.
'Neden bu kadar çok binanın yıkıldığına dair detaylı değerlendirmeler yapıyorlar' diyen BBC haberde şu ifadeler yer verildi;
'Çalışma, betona karıştırılan ve mukavemetini zayıflatan büyük çakıl taşları da dahil olmak üzere kötü inşaat örneklerini ortaya çıkardı.'
Depremin büyüklüğüne dikkat çekilen haberde 'Bazı bölgelerde yer hareketi o kadar büyüktü ki binaların dayanma gücünü aştı' denildi.
Cambridge Üniversitesi Profesörü Emily So, araştırmanın amacını 'Tek bir binanın anlık görüntüsüne bakmak yerine tam resmi elde etmek istiyoruz' sözü ile özetledi.
'Ekiple birlikte çalışan Türkiye'den inşaat mühendisleri şimdiden bazı sorunlar buldu' diyen BCC, Adıyaman'da çöken bir binadan alınan beton numunelerinde 6 cm uzunluğunda taşlar olduğunun belirlendiğini yazdı.
'Yakındaki bir nehirden gelmişler ve betonu dökmek için kullanılmışlar' diyen BBC, haberinde So'nun şu yorumuna yer verdi;
'Bunun betonun mukavemeti üzerinde bazı ciddi etkileri var.'
Betonun içindeki demirlerin nervürlü olmadığı bilgisine ulaşan ekip bu durumun da yıkılan binaları zayıflattığı görüşünü dile getirdi.
Yıkılmayan binaları da incelediklerinin altını çizen So, bu sayede daha genel bir bakış açısına sahip olabileceklerini belirtti.
Ekip ayrıca depremin doğasını da analiz ediyor. Araştırmanın eş lideri Londra'daki UCL'den Dr. Yasemin Didem Aktaş, depremin son derece güçlü olduğunu söyledi.
'Artçı sarsıntılar bile, makul büyüklükte bir deprem kadar büyüktü' diyen Aktaş sözlerine şöyle devam etti;
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