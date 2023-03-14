Deprem son dakika! Kahramanmaraş'ta az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD 14 Mart depremler listesi
"Az önce deprem mi oldu?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. AFAD, Kandilli son dakika deprem açıklamaları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 14 Mart AFAD, Kandilli son depremler...
"Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusu arama motorlarında hız kazandı.Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle birlikte ilimizde artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2023
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM SON DAKİKA!
Deprem Türkiye saati ile 09.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 4,7 olarak açıklandı. AFAD depremin merkezini ise Göksun ilçesi olarak işaret etti.
.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.
Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem son dakika! Kahramanmaraş'ta az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD 14 Mart depremler listesi
- TOGG 'TRUMORE' ön sipariş nasıl verilir? TRUMORE uygulaması nedir, nasıl indirilir? TOGG SATIŞ FİYATI...
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 MART 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu... TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
- DGS başvuru tarihi 2023 | Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kimler başvurabilir?
- Başvurana 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira! Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır? 0,69 faiz oranıyla...
- Sıcak havaya kısa bir mola! Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu! O güne dikkat!
- 13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!
- Çorum ve Samsun'da okullar tatil mi olacak? 14 Mart'ta Çorum'da okullar tatil mi olacak?
- The Last of Us ikinci sezon ne zaman? The Last of Us yeni sezon yayınlanacak mı, açıklandı mı?
- MSÜ SINAV BELGESİ SORGULAMA | 2023 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi? Okullarda Nisan ara tatili ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?
- Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...