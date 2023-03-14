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Deprem son dakika! Kahramanmaraş'ta az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD 14 Mart depremler listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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Deprem son dakika! Kahramanmaraş’ta az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD 14 Mart depremler listesi

"Az önce deprem mi oldu?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. AFAD, Kandilli son dakika deprem açıklamaları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 14 Mart AFAD, Kandilli son depremler...

"Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusu arama motorlarında hız kazandı.Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle birlikte ilimizde artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2023

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM SON DAKİKA!

Deprem Türkiye saati ile 09.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 4,7 olarak açıklandı. AFAD depremin merkezini ise Göksun ilçesi olarak işaret etti.

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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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