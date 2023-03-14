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Başkan Erdoğan'dan 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne mesaj: Depremzedeler için...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2023
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Başkan Erdoğan’dan 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne mesaj: Depremzedeler için...

Başkan Erdoğan, 26'ncısı düzenlenen Avraysa Ekonomi Zirvesi'ne bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Girişimcilerimizden hem iş yerlerine, fabrikalarına, ekmek teknelerine sahip çıkmalarını hem de ellerindeki tüm imkanları depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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