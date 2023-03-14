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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletvekili adaylık başvurusunu yaptı

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Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletvekili adaylık başvurusunu yaptı

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu parti genel merkezinde yaptı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekili seçimleri için partilerde milletvekili aday adaylığı başvuruları sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu parti genel merkezinde yaptı.

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