CHP'nin kanalında olay sözler! Vatandaşın sözleri tokat gibi çarptı: Şimdi bunu rahatça söyleyebiliyorum
CHP'nin fonladığı Tele1'in sokak röportajında mikrofon uzatılan Vanlı vatandaşın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Cumhur İttifakı'ndan daha iyisi olmadığını anlatan vatandaş, "80 senedir sarıkla, örtüyle, camiyle, imam hatiple uğraştılar. En iyi günlerimiz bugünlerdir. 80 senemiz nereye gitti? Ben 'Vanlıyım' dediğim zaman, sanki boynuz indirirlerdi kafama. Van bu ülkenin bir vilayeti değil mi, neden kızıyorsunuz? Şimdi rahatça ben Kürt'üm diyebiliyorum." dedi
Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde sandığa gidiyor. Merakla beklenen seçimlere 60 gün kaldı.
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı da bir yılın ardından adayını duyurdu. Millet İttifakı geçirdiği kriz sonrasında, adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Adaylar belirlenirken, vatandaşlar da adayları konusunda net bir karar verme aşamasına girdi.
VANLI VATANDAŞIN VERDİĞİ CEVAP SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
TELE 1'in sokak röportajında mikrofon uzatılan Vanlı vatandaşın verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem oldu. Cumhur İttifakı'ndan daha iyisi olmadığını anlatan Vanlı vatandaş, "80 senedir sarıkla, örtüyle, camiyle, imam hatiple uğraştılar.
"ŞİMDİ RAHATÇA BEN KÜRT'ÜM DİYEBİLİYORUM
En iyi günlerimiz bugünlerdir. 80 senemiz nereye gitti? Ben 'Vanlıyım' dediğim zaman, sanki boynuz indirirlerdi kafama. Van bu ülkenin bir vilayeti değil mi, neden kızıyorsunuz? Şimdi rahatça ben Kürt'üm diyebiliyorum." ifadelerini kullandı.
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