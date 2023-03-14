CHP’nin kanalında olay sözler! Vatandaşın sözleri tokat gibi çarptı: Şimdi bunu rahatça söyleyebiliyorum

"ŞİMDİ RAHATÇA BEN KÜRT'ÜM DİYEBİLİYORUM

En iyi günlerimiz bugünlerdir. 80 senemiz nereye gitti? Ben 'Vanlıyım' dediğim zaman, sanki boynuz indirirlerdi kafama. Van bu ülkenin bir vilayeti değil mi, neden kızıyorsunuz? Şimdi rahatça ben Kürt'üm diyebiliyorum." ifadelerini kullandı.

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