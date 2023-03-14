14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
ABONE OL
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.14 09:47:32 38.0905 36.9432 5.0 -.- 4.7 4.7 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:45:56 36.7692 36.4168 8.2 -.- 1.8 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.14 09:44:56 38.5507 37.1252 5.0 -.- 1.8 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:35:15 37.9287 36.4043 5.0 -.- 2.2 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:32:08 38.1122 36.6392 7.1 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:14:08 38.2245 38.6528 5.0 -.- 2.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel


2023.03.14 09:10:50 37.9123 36.7663 16.4 -.- 2.0 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:09:54 37.3148 36.9188 8.2 -.- 2.6 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.14 09:08:17 34.5230 28.2293 4.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.14 09:05:20 38.0522 36.8853 3.9 -.- 1.7 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:04:50 37.0098 28.4373 4.6 -.- 1.8 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.14 08:59:29 38.1752 38.6723 5.4 -.- 2.0 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.14 08:56:38 37.8357 37.8792 8.4 -.- 1.9 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.14 08:46:01 38.1083 37.6978 12.7 -.- 2.2 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 08:38:56 38.1832 37.9768 8.9 -.- 1.9 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.14 08:35:53 38.0992 37.0773 8.4 -.- 1.8 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 08:29:28 38.7155 39.7572 9.7 -.- 2.0 -.- TASOREN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.03.14 08:28:32 38.1812 38.6425 9.0 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel


2023.03.14 08:26:50 38.1483 37.8572 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.14 08:23:15 37.8540 36.7278 8.0 -.- 2.4 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 08:22:29 37.8882 36.6752 5.2 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 08:16:59 36.8012 36.4928 9.9 -.- 3.7 3.6 TIYEK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.14 08:03:11 37.6910 35.4203 5.0 -.- 2.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.14 07:56:52 38.4168 37.2397 5.0 -.- 1.9 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 07:46:24 37.7477 36.4883 5.9 -.- 3.2 3.1 ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA