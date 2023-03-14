Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.14 09:47:32 38.0905 36.9432 5.0 -.- 4.7 4.7 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:45:56 36.7692 36.4168 8.2 -.- 1.8 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.14 09:44:56 38.5507 37.1252 5.0 -.- 1.8 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:35:15 37.9287 36.4043 5.0 -.- 2.2 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:32:08 38.1122 36.6392 7.1 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:14:08 38.2245 38.6528 5.0 -.- 2.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.14 09:10:50 37.9123 36.7663 16.4 -.- 2.0 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:09:54 37.3148 36.9188 8.2 -.- 2.6 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.14 09:08:17 34.5230 28.2293 4.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.14 09:05:20 38.0522 36.8853 3.9 -.- 1.7 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 09:04:50 37.0098 28.4373 4.6 -.- 1.8 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.14 08:59:29 38.1752 38.6723 5.4 -.- 2.0 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.14 08:56:38 37.8357 37.8792 8.4 -.- 1.9 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.14 08:46:01 38.1083 37.6978 12.7 -.- 2.2 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 08:38:56 38.1832 37.9768 8.9 -.- 1.9 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.14 08:35:53 38.0992 37.0773 8.4 -.- 1.8 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 08:29:28 38.7155 39.7572 9.7 -.- 2.0 -.- TASOREN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.03.14 08:28:32 38.1812 38.6425 9.0 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.14 08:26:50 38.1483 37.8572 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.14 08:23:15 37.8540 36.7278 8.0 -.- 2.4 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 08:22:29 37.8882 36.6752 5.2 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 08:16:59 36.8012 36.4928 9.9 -.- 3.7 3.6 TIYEK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.14 08:03:11 37.6910 35.4203 5.0 -.- 2.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.14 07:56:52 38.4168 37.2397 5.0 -.- 1.9 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.14 07:46:24 37.7477 36.4883 5.9 -.- 3.2 3.1 ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem son dakika! Kahramanmaraş'ta az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD 14 Mart depremler listesi
- TOGG 'TRUMORE' ön sipariş nasıl verilir? TRUMORE uygulaması nedir, nasıl indirilir? TOGG SATIŞ FİYATI...
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 MART 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu... TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
- DGS başvuru tarihi 2023 | Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kimler başvurabilir?
- Başvurana 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira! Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır? 0,69 faiz oranıyla...
- Sıcak havaya kısa bir mola! Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu! O güne dikkat!
- 13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!
- Çorum ve Samsun'da okullar tatil mi olacak? 14 Mart'ta Çorum'da okullar tatil mi olacak?
- The Last of Us ikinci sezon ne zaman? The Last of Us yeni sezon yayınlanacak mı, açıklandı mı?
- MSÜ SINAV BELGESİ SORGULAMA | 2023 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi? Okullarda Nisan ara tatili ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?
- Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...