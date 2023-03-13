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Başkan Erdoğan Özgür Özel'den kazandığı manevi tazminatı depremzedelere bağışladı

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Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Başkan Erdoğan Özgür Özel’den kazandığı manevi tazminatı depremzedelere bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den manevi tazminat olarak kazandığı 20 bin 500 lirayı depremzedeler için harcanmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışladı.

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