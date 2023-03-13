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Son dakika: Cumhur İttifakı genişleyecek mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Son dakika: Cumhur İttifakı genişleyecek mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhur İttifakı genişeyecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Çelik, "Temas trafiği devam ediyor, iyi atmosferde geçiyor" dedi.

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