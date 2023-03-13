"Okullar ne zaman açılacak 2023? Hatay, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş'ta okullar açılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem öncesinde okullarda yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında uygulandı. Depremin etkilendiği 11 ilde ise okulların açılışı ertelendi. Bakanlık deprem bölgesinde zarar gören okullardaki çalışmalar sebebiyle tarihlerde değişikliğe gitti. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2023? Hatay, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş'ta okullar açılacak mı?