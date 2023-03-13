Okullar ne zaman açılacak 2023? Hatay, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş'ta okullar açılacak mı?
"Okullar ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depreminin ardından 71 ilde okullar 20 Şubat’ta ikinci döneme başladı ve 11 ilde de okulların açılış tarihi ertelenmişti. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2023? Hatay, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş'ta okullar açılacak mı?
"Okullar ne zaman açılacak 2023? Hatay, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş'ta okullar açılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem öncesinde okullarda yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında uygulandı. Depremin etkilendiği 11 ilde ise okulların açılışı ertelendi. Bakanlık deprem bölgesinde zarar gören okullardaki çalışmalar sebebiyle tarihlerde değişikliğe gitti. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2023? Hatay, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş'ta okullar açılacak mı?
Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da ise 27 Mart tarihinde okullar açılacak.
BAKAN ÖZER AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığına dikkat çekerek depremden etkilenen bölgeler için "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak" ifadelerini kullandı.
Başvuru işlemleri ise 8 Mart-23 Mart tarihleri arasında alınacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı (MSÜ) yeni takvime göre 2 Nisan'da yapılacak.
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