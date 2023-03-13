Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: LGS sınavı ülke genelinde yapılacak
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınavın deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacağını açıkladı. Özer ayrıca "Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek." dedi.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık. 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları Bakanlık olarak belirleyeceğiz."
SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK
LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren Özer, "Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Daha öncede duyurmuştuk bu yıl öğrencilerimiz ikinci dönem konularından sorumlu olmayacaklar. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." bilgisini verdi.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ 26 MAYIS'TA İLAN EDİLECEK
Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.
Resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 3 Nisan 2023'ten itibaren merkezi sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecekler.
Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildirecekler. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 13 Nisan 2023'e kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklar. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacak.
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.
Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacak.
Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek.
SINAV SONUÇLARI 26 HAZİRAN'DA İLAN EDİLECEK
Kılavuza göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS sınavı ne zaman 2023? Deprem bölgesinde LGS yapılacak mı, hangi illerde? Bakan Özer son dakika açıkladı!
- TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Müstakil arsa kazananların İSİM LİSTESİ! Bingöl, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzincan...
- OSCAR ÖDÜLÜ KAZANAN EN İYİ FİLM 2023! Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) hangi platformda, konusu nedir?
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Tekirdağ Çorlu 2+1,3+1 TOKİ kura sonuçları 2023! Kazananların isimleri...
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak 2023? MEB-EKYS ne zamana ertelendi, iptal mi?
- ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2023 ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı branş dağılımı açıklandı mı?
- Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı kimdir, bulundu mu? Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı yakalandı mı?
- 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK'ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...
- Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 12 Mart Eskişehir elektrikler ne zaman gelir? OEDAŞ açıklama sayfası...