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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan asrın felaketi hakkında açıklama! Gemiler ve uçaklar seferber edildi

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Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan asrın felaketi hakkında açıklama! Gemiler ve uçaklar seferber edildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Akar yatığı açıklamada, "Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik." dedi.

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