Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan muhalefete yalan siyaset tepkisi! Çok ağır ifadeleri hak ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi. Hükümetin depremin ilk günden beri bütün imkanlarıyla sahada olduğuna belirten Bakan Varank, "Dayanışmaya en fazla ihtiyacımız olan bir ortamda yalanları dile getirerek siyaset yapmak gerçekten çok nezaketsizdir, çok ağır ifadeleri hak ediyor. Ama biz edebimizden bunları dile getirmiyoruz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Depremin ilk anından itibaren sahadayız ve şu anda yavaş yavaş üretime geçen fabrikaları tam kapasiteye ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Ama biz bunları yaparken bir siyasi partinin liderinin çıkıp da televizyonlara, 'Ben buradaki iş insanlarına sordum, kimse gelip kendileriyle konuşmamış, kimse kendilerine bir derdiniz var mı, diye sormamış' demesi, apaçık bir iftiradır, yalandır. Böyle bir ortamda, dayanışmaya en fazla ihtiyacımız olan bir ortamda bu tip yalanları dile getirerek siyaset yapmak gerçekten çok nezaketsizdir, çok ağır ifadeleri hak ediyor. Ama biz edebimizden bunları dile getirmiyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi. İş insanları ile depremin ardından sanayi tesislerinin üretim yapması ve normalleşmesine yönelik toplantıya katılan Bakan Varank, saat 23.30'da Beydağı bölgesinde kurulan konteyner kenti gezdi.
Burada depremzede vatandaşlarla görüşen Bakan Varank, yaptığı açıklamada hükümetin depremin ilk günden beri bütün imkanlarıyla sahada olduğuna belirterek, şunları söyledi:
"İlk günden itibaren gerek bakan yardımcısı arkadaşlarım gerekse ilgili müdürlerim, arkadaşlarım sahada. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ilgilendiren hususlarla ilgili faaliyetler yürütüyorlar. Biz depremin etkilediği şehirlerde ve Malatya'da üretimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Önümüzdeki dönemde sanayiyi nasıl ayağı kaldıracağız? Şu anda yavaş yavaş üretime geçen fabrikaları nasıl tam kapasiteye ulaştıracağız? Bununla ilgili gayret gösteriyoruz. Ama biz bunları yaparken bir siyasi partinin liderinin çıkıp da televizyonlara, 'Ben buradaki iş insanlarına sordum, kimse gelip kendileriyle konuşmamış, kimse kendilerine bir derdiniz var mı, diye sormamış' demesi, apaçık bir iftiradır, yalandır ve böyle bir ortamda, dayanışmaya en fazla ihtiyacımız olan bir ortamda bu tip yalanları dile getirerek siyaset yapmak gerçekten çok nezaketsizdir, çok ağır ifadeleri hak ediyor. Ama biz edebimizden bunları dile getirmiyoruz."
"İFTİRALARLA KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"
"İlk günden itibaren hükümetimiz bütün imkanlarını sahaya sürdü. Bütün kurum ve kuruluşlarımız, bütün bakanlıklarımız elinden gelen gayreti gösteriyor" diyen Bakan Varank, "Onun üstüne uluslararası bütün imkanları şu anda devreye sokuyoruz. İlk anda arama kurtarmayla başlayan çalışmalarımız işte şu anda Beydağı'nda geçici barınma merkezindeyiz. Burada vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına yerleştirene kadar onlara bu imkanı tesis ettik. Ama bunun yanında biz şunun farkındayız. Malatya'dan başlamak üzere biz şehirlerimizi tekrar ayağı kaldırmak istiyorsak üretimi ayağı kaldırmak mecburiyetindeyiz. Onun için de gerek KOSGEB ile gerek bakanlığımızın destekleriyle biz sanayicimize imkanlarımızı sonuna kadar açtık."
"Bugün Organize Sanayi Bölgesindeydik, fabrikalarımız çalışmaya başlamış. Elbette hasarlı olan tesislerimiz var. İşçi kardeşlerimizin üretime dönmediği fabrikalarımız var. Bunlar da yavaş yavaş ayağı kalkmaya başladı. Onun için bu iftiralarla kaybedecek vaktimiz yok. Biz, ülkemizin neye ihtiyacı varsa bu depremden zarar görmüş 11 tane şehrimizin neye ihtiyacı varsa onlarla ilgili çalışmalarımızı bizzat sahada yürütüyoruz. İşte şu anda saat 23.30 tek tek vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. İnşallah el ele vatandaşlarımızla beraber bu şehirleri tekrar ayağı kaldıracağız."
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