Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan muhalefete yalan siyaset tepkisi! Çok ağır ifadeleri hak ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi. İş insanları ile depremin ardından sanayi tesislerinin üretim yapması ve normalleşmesine yönelik toplantıya katılan Bakan Varank, saat 23.30'da Beydağı bölgesinde kurulan konteyner kenti gezdi.

Burada depremzede vatandaşlarla görüşen Bakan Varank, yaptığı açıklamada hükümetin depremin ilk günden beri bütün imkanlarıyla sahada olduğuna belirterek, şunları söyledi:

"İlk günden itibaren gerek bakan yardımcısı arkadaşlarım gerekse ilgili müdürlerim, arkadaşlarım sahada. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ilgilendiren hususlarla ilgili faaliyetler yürütüyorlar. Biz depremin etkilediği şehirlerde ve Malatya'da üretimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Önümüzdeki dönemde sanayiyi nasıl ayağı kaldıracağız? Şu anda yavaş yavaş üretime geçen fabrikaları nasıl tam kapasiteye ulaştıracağız? Bununla ilgili gayret gösteriyoruz. Ama biz bunları yaparken bir siyasi partinin liderinin çıkıp da televizyonlara, 'Ben buradaki iş insanlarına sordum, kimse gelip kendileriyle konuşmamış, kimse kendilerine bir derdiniz var mı, diye sormamış' demesi, apaçık bir iftiradır, yalandır ve böyle bir ortamda, dayanışmaya en fazla ihtiyacımız olan bir ortamda bu tip yalanları dile getirerek siyaset yapmak gerçekten çok nezaketsizdir, çok ağır ifadeleri hak ediyor. Ama biz edebimizden bunları dile getirmiyoruz."