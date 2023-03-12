İşte Kılıçdaroğlu'nun çılgın projesi! IMF'den kredi alma sinyali verdi

Altılı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada iktidar olmaları durumunda IMF'den kredi alacaklarının sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi alabiliriz" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda da CHP ve İYİ Partili heyetler IMF ile otel odasında gizli bir görüşme gerçekleştirmişti. İşte detaylar...