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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2023
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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de!

Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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