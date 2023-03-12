Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 12 Mart Eskişehir elektrikler ne zaman gelir? OEDAŞ açıklama sayfası...
"Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar OEDAŞ tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 12 Mart Eskişehir elektrikler ne zaman gelir? OEDAŞ açıklama sayfası...
"Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 12 Mart Eskişehir elektrikler ne zaman gelir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. OEDAŞ tarafından gelecek tarafından açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 12 Mart Eskişehir elektrikler ne zaman gelir? OEDAŞ açıklama sayfası...
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından şu yazılı açıklama yapıldı;
"Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 12.03.2023 - 10:00 - 12.03.2023-16:00 tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - 75.YIL (SULTANDERE) : 4.CADDE (Küçük Org. Sanayi) , 4.CADDE (Org. Sanayi) , NİKSAR SOKAK , ORTACA SOKAK , OSMANELİ SOKAK , PINARHİSAR SOKAK , PÜLÜMÜR SOKAK , SAFRANBOLU SOKAK , SANDIKLI SOKAK , SELAMİ VARDAR BULVAR , SELAMİ VARDAR BULVAR , ŞARKIŞLA SOKAK SEBZE MEYVE HALİ SOKAK,TAŞIYICILAR KOOP., BIRLIK TOP. YAPI KOOP.,OTO GALERİCİLER, YENİ HAL BİNALARI, ESTİM TOPTANCILAR SİTESİ Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
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- Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 12 Mart Eskişehir elektrikler ne zaman gelir? OEDAŞ açıklama sayfası...
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