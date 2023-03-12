"Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 12 Mart Eskişehir elektrikler ne zaman gelir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. OEDAŞ tarafından gelecek tarafından açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 12 Mart Eskişehir elektrikler ne zaman gelir? OEDAŞ açıklama sayfası...