Bolu Korkutan deprem! Bolu, Düzce az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Peş peşe geldi! 12 Mart Son depremler listesi...

Bolu'da deprem mi oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. 12 Mart Pazar günü meydana gelen 3.7 şiddetindeki deprem civar illerden de hissedilirken detayları da araştırılmaya başlandı. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası tedirginlik devam ederken anlık artçı sarsıntılar yakından takip ediliyor. Peki Bolu, Düzce deprem mi oldu?