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Bolu Korkutan deprem! Bolu, Düzce az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Peş peşe geldi! 12 Mart Son depremler listesi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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Bolu Korkutan deprem! Bolu, Düzce az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Peş peşe geldi! 12 Mart Son depremler listesi...

Son dakika... Bolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre 12 Mart Pazar günü saat 16.31 sıralarında 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Peki Bolu, Düzce deprem mi oldu? Son durum ne? İşte konuya ilişkin detaylar...

Bolu'da deprem mi oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. 12 Mart Pazar günü meydana gelen 3.7 şiddetindeki deprem civar illerden de hissedilirken detayları da araştırılmaya başlandı. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası tedirginlik devam ederken anlık artçı sarsıntılar yakından takip ediliyor. Peki Bolu, Düzce deprem mi oldu?

BOLU DEPREM Mİ OLDU?

Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2023-03-12
Saat:16:31:58 TSİ
Enlem:40.863 N
Boylam:31.795 E
Derinlik:7.14 km

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ!

Bolu Merkez'de meydana gelen deprem Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın gibi illlerden de hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

2023.03.12 16:36:46 35.5793 35.2895 3.2 -.- 3.3 3.6 AKDENIZ İlksel
2023.03.12 16:31:58 40.8820 31.7782 5.0 -.- 3.5 3.7 MERKESLER-(BOLU) İlksel
2023.03.12 16:28:19 38.6360 37.8877 23.8 -.- 2.0 -.- KURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.03.12 16:27:34 36.0842 35.9932 5.8 -.- 2.3 -.- SUTASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.12 16:22:30 38.1902 37.9155 5.0 -.- 2.3 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.12 16:19:35 36.9822 35.7168 16.3 -.- 1.9 -.- COKCAPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.03.12 16:19:11 38.1365 38.3632 5.4 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.12 16:11:00 37.7672 36.4180 7.8 -.- 2.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 16:02:59 38.0873 37.2292 5.0 -.- 2.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 16:01:21 38.0435 36.5027 3.6 -.- 3.5 3.6 HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:59:01 36.0150 36.2440 7.7 -.- 2.1 -.- DOKUZDAL-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.12 15:55:11 39.1477 39.0482 7.9 -.- 2.1 -.- BOYDAS-HOZAT (TUNCELI) İlksel
2023.03.12 15:45:44 39.2537 39.0462 6.6 -.- 2.1 -.- CEVIZLIDERE-OVACIK (TUNCELI) İlksel


2023.03.12 15:32:54 38.0318 36.7403 16.6 -.- 2.3 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:31:20 37.9473 36.2622 5.0 -.- 4.3 4.3 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:29:19 38.0855 37.1998 11.3 -.- 2.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:22:15 36.9982 28.0617 6.7 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.12 15:17:40 38.3547 37.1838 24.3 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:17:24 40.6652 30.7343 13.8 -.- 1.7 -.- GUZLEK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.03.12 15:14:22 40.6795 30.7287 14.9 -.- 1.8 -.- ALTINDERE-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.03.12 15:13:22 38.2723 37.1822 8.0 -.- 3.0 3.2 CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 14:56:38 38.0535 37.0555 5.1 -.- 1.9 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 14:42:40 38.4040 37.5360 7.5 -.- 2.8 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.12 14:35:17 38.1238 29.2855 3.9 -.- 1.3 -.- KABALAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2023.03.12 14:28:53 36.4283 36.2912 5.0 -.- 1.4 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.12 13:57:54 38.5473 37.2023 4.8 -.- 2.1 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:50:05 38.1063 37.1518 10.2 -.- 1.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:47:35 37.9272 38.1062 5.4 -.- 2.1 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2023.03.12 13:45:20 38.1273 37.0048 5.3 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:42:56 37.9160 36.2665 15.5 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:40:18 38.1337 36.6403 7.8 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:35:45 38.1515 37.5080 5.0 -.- 3.3 3.2 TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel


2023.03.12 13:35:17 36.6953 36.3610 6.2 -.- 2.9 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.12 13:30:40 36.9818 36.1750 7.4 -.- 2.1 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.03.12 13:28:08 38.1547 37.8357 5.0 -.- 3.1 3.2 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.12 13:21:10 36.0930 36.2435 5.0 -.- 2.6 -.- AKAMBER-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.12 13:20:28 39.4775 25.2328 5.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.12 13:09:36 37.7688 36.4142 9.8 -.- 2.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 13:02:13 37.2068 36.3137 5.0 -.- 2.1 -.- SELVERLER-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.12 12:59:26 38.0877 37.2912 6.9 -.- 2.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 12:58:13 38.2827 38.2677 8.7 -.- 2.6 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.12 12:57:19 36.7272 36.1028 4.6 -.- 1.9 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.12 12:55:50 37.8935 37.8480 5.0 -.- 2.2 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.12 12:49:17 37.8680 36.5968 6.8 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 12:44:41 38.4157 37.5713 11.4 -.- 1.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

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