EYT kıdem tazminatına ilişkin devletten yeni adım! Bakan Nureddin Nebati duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada EYT hakkında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Nebati açıklamasında "Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'emeklilikte yaşa takılanlar' (EYT) sorunuyla ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı.
Nebati, EYT tazminatı kapsamında 'iş dünyasının yükünü hafifletmek' amacıyla 25 milyar liralık kefalet hacmini 50 milyar liraya çıkardıklarını duyurdu.
Nebati paylaşımında, "EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz" dedi.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.
Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek. İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.
Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.
YASAYLA İLGİLİ ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
- 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.
- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.
- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.
- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.
- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.
- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.
- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.
- Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.
- 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor?
- 1-2-3-4-5 kişilik hanelere para yardımı! Çocuğu olan aileler direkt PTT'den nakit çekebiliyor! e-devlet başvuru ekranı
- HÜDA PAR açılımı nedir, Cumhur İttifakı'na katıldı mı? Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli?
- Son dakika: 14 Mayıs YSK seçime girecek katılacak partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?
- GENEL AF çıkacak mı, yolda mı? 7. yargı paketi nedir, hangi maddeler var? GENEL AF 2023 SON DURUM
- GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11 Mart GS - Kasımpaşa maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- A101'de masa, sandalye, motorsiklet NE ARARSAN VAR! 11-16 Mart AKTÜEL kataloğu yayınlandı! 10 TL üzeri alışverişe...
- Kızılcık Şerbeti 19.bölüm fragman izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nursema ölecek mi?
- Cuma reyting sonuçları 2023 | Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını...
- Deprem bölgesi Gaziantep ve Adana'da okullar ne zaman açılacak, bu hafta mı? 2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ
- 14 Mayıs depremzedeler nasıl oy kullanacak? Son dakika | Yeni adres değişikliği nasıl yapılır? İşte yol haritası
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...