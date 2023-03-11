Fondaş medyadan anket manipülasyonu! Her seçim öncesi aynı yalan

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI MANİPÜLASYONA TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşılan görüntüler sonrası pek çok sosyal medya kullanıcısından tepki geldi.. Tepkilerden bazıları ise şöyle oldu: "Bu tür algılarla sadece kendi kitleleri kandırır bunlar artık gerçekleri görüyor yemezler", "Zavallılar sahtekarlar", "İyi hatırlatma... Sahtekarlık yap, kitleni kandır, sonra da bunlar şizofren", "Gezici kafası ya! Adam 1mm beyinde değişiklik yapmaz mı hala aynı yerde", "Anketler onların hayalleri, üzmeyin" şeklinde yorumlar yapıldı.