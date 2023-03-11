Fondaş medyadan anket manipülasyonu! Her seçim öncesi aynı yalan
Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için geri sayıma başlamışken her seçim öncesi olduğu gibi muhalif medyada çeşitli anket sonuçları yayınlanmaya başladı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik servis edilen anket sonuçları, vatandaşlardan da tepki gördü. Sosyal medyaya da düşen o yayınlardan birinde Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici, 24 Haziran seçimlerinden Muharrem İnce'nin yüzde 53 oyla Cumhurbaşkanı olarak seçileceğini iddia ediyor.
Her seçim öncesi olduğu gibi 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklı yalan haber ve yalan anket sonuçları medyaya servis edilmeye başlandı.
Her seçim öncesi servis edilen anketlerle, biteceği öne sürülen AK Parti iktidarı 21. yılına girerken, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, muhalif medyada yapılan yayınlar bugün sosyal medyada paylaşılmaya başladı. O yayınlardan biriside Halk TV'de katıldığı bir programda Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici'nin yaptığı açıklama oldu.
Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde, 2018 seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın karşısında seçimlere giren Muharrem İnce'nin yüzde 53 ile Cumhurbaşkanı seçileceği iddia ediliyor. Murat Gezici'nin elindeki anket sonuçlarına dayandırdığı verilere kullandığı ifadeler ise şöyle: 16-17 Haziran tarihlerinde yaptığımız araştırmaya göre Sayın Erdoğan kaybedecek. İlk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini hiçbir aday kazanamıyor. İkinci tura kalan seçimde yani 8 Temmuz'da Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI MANİPÜLASYONA TEPKİ GÖSTERDİ
Paylaşılan görüntüler sonrası pek çok sosyal medya kullanıcısından tepki geldi.. Tepkilerden bazıları ise şöyle oldu: "Bu tür algılarla sadece kendi kitleleri kandırır bunlar artık gerçekleri görüyor yemezler", "Zavallılar sahtekarlar", "İyi hatırlatma... Sahtekarlık yap, kitleni kandır, sonra da bunlar şizofren", "Gezici kafası ya! Adam 1mm beyinde değişiklik yapmaz mı hala aynı yerde", "Anketler onların hayalleri, üzmeyin" şeklinde yorumlar yapıldı.
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